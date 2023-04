Illertissen

13:55 Uhr

Einbrecher richten hohen Sachschaden in Illertisser Kindergarten an

Nach einem Einbruch in einen Kindergarten an der Pestalozzistraße in Illertissen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gestohlen wurde bei der Tat nichts.

In der Nacht auf Donnerstag sind ein oder mehrere unbekannte Personen in einen Kindergarten an der Pestalozzistraße in Illertissen eingebrochen. Sie schlugen nach Angaben der Polizei mit einem Stein die Scheibe eines Fensters ein und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Es wurde nichts erbeutet, allerdings entstand Sachschaden, der auf 3000 Euro geschätzt wird. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)

