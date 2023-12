Einbrecher richten Sachschaden in der Jedesheimer Schule an

Unbekannte brechen in die Jedesheimer Schule ein. Sie öffnen Schränke und richten einen Sachschaden von rund 8000 Euro an.

Unbekannte sind in das Schulgebäude in Jedesheim eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenen Freitag und Montag, 11. Dezember. Laut Polizei wurde eine Zugangstür aufgehebelt, an einer weiteren Tür scheiterten die Einbrecher allerdings. Im Schulgebäude wurden einige Schränke geöffnet, entwendet wurde aber wohl nichts.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro beziffert. Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. (AZ)