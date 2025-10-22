Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Einbruch Illertissen: Überwachungskamera entlarvt Dieb am Auto

Illertissen

Frau beobachtet in Illertissen live einen Einbruch in ihr Auto

Ein 33-Jähriger hat sich an einem unverschlossenen Fahrzeug in Illertissen zu schaffen gemacht. Die Besitzerin konnte ihn dabei beobachten.
    • |
    • |
    • |
    Dank Überwachungskamera hat eine Illertisserin den Einbruch in ihr Fahrzeug bemerkt. (Symbolbild)
    Dank Überwachungskamera hat eine Illertisserin den Einbruch in ihr Fahrzeug bemerkt. (Symbolbild) Foto: Britta Pedersen/dpa

    Am Sonntagmorgen hat eine 39-jährige Frau auf der Live-Übertragung ihrer Überwachungskamera entdeckt, dass sich gerade eine Person an ihrem unversperrten Fahrzeug in der Memminger Straße zu schaffen machte. Als der Ehemann der Frau zum Auto ging, konnte er den 33-jährigen Täter auf frischer Tat antreffen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dem Mann wurde, wie die Polizei mitteilt, lediglich eine geringe Menge Kleingeld aufgefunden werden, das er zuvor aus der Mittelkonsole des Autos genommen hatte. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Straftatbestände (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden