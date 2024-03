Illertissen

vor 17 Min.

Eine Bereicherung der historischen Schätze Illertissens

Historische Unterlagen sind an Illertissen übergeben worden.

Plus Die Stadt hat historische Unterlagen bekommen: Prozessakten der Familie Vöhlin und die Urschrift der Chronik von Anton Kanz. Was die Dokumente so bedeutend macht.

Von Ralph Manhalter

Gleich doppelt bedacht wurde die Illertisser Stadtverwaltung am Dienstag durch Schenkungen. Sowohl Prozessakten der Familie Vöhlin als auch die Urschrift der Chronik des Apothekers Anton Kanz wechselten den Besitzer. Die beiden Dokumente sollen in Zukunft eine neue Bleibe im Stadtarchiv finden.

Werner Ziesel lässt nichts anbrennen: Wo sich die Gelegenheit ergibt, schlägt der Sammler zu. Seine Vorliebe gilt neben Original-Kinder- und Jugendbüchern der Heimatgeschichte. Oft gebe er bei Online-Antiquariaten einfach den Suchbegriff " Illertissen" oder "Vöhlin" ein und warte gespannt auf das Ergebnis. Was muss der rüstige Rentner für Augen gemacht haben, als eines Tages Prozessakten jener Familie zum Kauf angeboten wurden, welche für zweieinhalb Jahrhunderte die Geschicke der damaligen Marktgemeinde Illertissen lenkte. Die 126, auf hochwertigem Büttenpapier handbeschriebenen Seiten umfassen den Zeitraum von 1533 bis 1586 und beinhalten - in einer laut Ziesel schwierigen, mit Latein durchsetzten Sprache - juristische Abhandlungen und Klagen der mitunter recht eigenwilligen Illertisser Herrschaft, die irgendwann immer vor dem kaiserlichen Hof in Wien endeten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen