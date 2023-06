Illertissen

17:30 Uhr

Sie treten auf: Bunte Mischung bei Live im Sperrbezirk in Illertissen

Live im Sperrbezirk in Illertissen startet wieder - an fünf Wochenenden im Juli gibt es Musik am Marktplatz.

Plus Die Reihe der Open-Air-Konzerte auf dem Marktplatz in Illertissen beginnt am Freitag – aber was macht das Wetter? Ein Überblick, wer dieses Jahr bei dabei sein wird.

Von Rebekka Jakob

Im Juli wird der Marktplatz in Illertissen wieder zur großen Bühne: Die Konzerte von Live im Sperrbezirk beginnen diesen Freitag und bieten wieder bei freiem Eintritt eine bunte Mischung quer durch alle Stilrichtungen an. Neuigkeiten gibt es diesmal bei der Verpflegung der Konzertbesucher. Bleibt die Frage: Spielt das Wetter auch mit?

Los geht es an allen Konzertabenden jeweils um 19 Uhr, mit Rücksicht auf die Anwohnerinnen und Anwohner am Marktplatz ist gegen 22 Uhr Schluss. Bleibt nur noch, die Daumen für gutes Wetter zu drücken - damit die zehn Konzertabende in Illertissen auch tatsächlich stattfinden können. Henning Tatje kontrolliert dazu gerade intensiv die Wetteraussichten. "Die Nachfrage bei den Wetterfröschen ergibt insbesondere für den Freitag ein höchst unerfreuliches Gequake: Regen, Regen, Regen." Zusammen mit Susanne Schewetzky will er am Donnerstagmittag entscheiden, ob das Konzert mit Crossover am Freitag steigen kann. "Für Samstag sieht es besser aus, die Vorhersagen schwanken jedoch mächtig. Eine Entscheidung werden wir bis Samstagmittag treffen." Über eine mögliche Absage wird die Stadt über die Internetseite www.illertissen.de sowie über die sozialen Medien informieren. Ein Ausweichen auf einen Ersatztermin ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

