Illertissen

vor 16 Min.

Eine "Elbogenerin" begrüßt jetzt die Besucher im Illertisser Rathaus

Plus Die Eghalanda Gmoi stellt eine 150 Jahre alte Tracht in Illertissen aus. Damit soll auch an die Rückkehr der Schätze aus dem Depot ins künftige Museum im Adler erinnert werden.

Von Regina Langhans

Ein bisschen Museum geht immer. Jedenfalls fehlt es Emilie Asam, Kulturwartin der Eghalanda Gmoi, und ihrer Tochter Susanne Asam, Präsidentin der Städtepartnerschaft Illertissen – Loket/Elbogen, dazu nicht an Ideen. So werden neuerdings die Gäste im Illertisser Rathaus von einer Trachtenpuppe im original erhaltenen Festtagsgewand einer Bürgerin aus Elbogen, Illertissens Partnerstadt und heutigem Loket in Tschechien, begrüßt. Zugleich soll auch schon mal neugierig gemacht werden auf die geplante Rückkehr des Egerländer und Elbogener Museums in das sanierte Adlergebäude.

