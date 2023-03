Eine ganze Stadt voller Obstbäume: Illertissen pflanzt wieder

Plus In Illertissen pflanzt die Stadt jedes Jahr Dutzende Obstbäume. Auch die Bürgerinnen und Bürger werden dazu ermuntert. Was die Bienenstadt damit bezweckt.

412 Obstbäume hat die Bienenstadt Illertissen allein in den vergangenen vier Jahren gepflanzt. Nach Blumenwiesen und extensiven Bewirtschaftungsmethoden rücken die Obstbäume in den Fokus. Bauhofleiter Michael Kienast, der vergangene Woche schon wieder am Gärtnern war, sagt: "Die 17 Stämme, die wir gerade mit Grundschülern der Bischof-Ulrich-Schule auf der Lerchenwiese eingesetzt haben, sind da noch gar nicht mitgezählt." Und es werden noch mehr, denn Illertissen nutzt aktuelle Förderprogramme. Es sind Zuschüsse der regionalen Leader-Förderung im Landkreis sowie das Projekt "Streuobst für alle" des Freistaats. Und beim Pflanzen helfen Jung und Alt mit.

Das Ganze habe System und angefangen habe es schon sein Vorgänger Johann Biber, erzählt der Bauhofleiter. Illertissen setzt also auf Bäume und vielleicht auch auf Träume. Jedenfalls hat Michael Kienast einen solchen: "In einigen Jahren lädt die Streuobstwiese an der Lerchenstraße am südöstlichen Ortsrand zur Ernte ein, niedliche Siebenschläfer haben sich angesiedelt, und wieder ist ein Stückchen Natur zurück."

Bei den Pflanzaktionen in Illertissen sind Kinder immer mit dabei

Gepflanzt wurden dort Apfel-, Birnen-, Zwetschgen- und Kirschbäume sowie Quitte und Walnuss. Ganz wichtig ist Kienast der pädagogische Aspekt, deswegen zieht er Kinder zu den städtischen Pflanzaktionen hinzu. "Wenn sie älter sind, werden sie sich daran erinnern, einen Bezug zur Natur haben und vielleicht zum Ernten vorbeikommen", hofft er.

Vielleicht behält er ja recht. Denn die Illertisser Grundschulkinder sind voll Eifer dabei, schleppen Material an, hantieren mit Leitern oder treten die Erde fest. Sie wissen genau, warum. Zeynab Jalali sagt, dass es ohne Bäume kein Obst zum Essen gibt, und Larissa Feier ergänzt, dass auch die Bienen dabei eine Rolle spielen. Letztlich profitierten alle von Bäumen, weil sie gut für die Umwelt und die Luft seien, betont Sofia Tododorov.

Nachdem die jungen Stämme durch drei verbundene Pfähle, den Dreibock, für gerades Wachstum stabilisiert sind, streicht sie der Stadtgärtner Christian Haller mit einer weißen Spezialfarbe an. Neugierig lassen sich die Helferinnen den Grund erklären: "Wenn die Wintersonne auf den kalten Stamm brennt, kann er Risse bekommen, die weiße Oberfläche schützt davor."

Auch die Jüngsten helfen in Illertissen beim Bäumepflanzen mit

Ganz im Sinne der mit dem Leader-Projekt einhergehenden "Umweltbildung anhand kommunaler Flächen" versichert Haller, dass alle vier Illertisser Grundschulen in ihren Stadtvierteln an derartigen Pflanzaktionen beteiligt werden sollen. Er findet: "Nicht jede Familie hat einen Garten, und wo sonst sollen die Kinder das Bäumepflanzen kennenlernen können." Die allerjüngsten Helfer wurden aus der Tagesstätte "Stadtpiraten" geholt, um beim Pflanzen dreier Streuobstbäume am Kletterturm mitzuhelfen.

Zahlreiche Illertisserinnen und Illertisser bedienten sich am Angebot der kostenlosen Streuobstbäume, insgesamt wurden 80 verschenkt. Foto: Regina Langhans

Auf der Lerchenwiese werden die Hochstämme in den vorhandenen Ackerboden gesetzt, dazu kommen Bodenaktivator, Langzeitdünger, die ersten fünf Jahre ein Erziehungsschnitt und später regelmäßige Pflanzenschnitte. Der ehemalige Acker ist zudem eine Blühwiese, denn auf den etwa fünf Hektar umfassenden städtischen Flächen erhält die Natur Vorrang bis auf wenige Bereiche, wo es um den Verkehr oder die Sicherheit geht. Inzwischen hat Illertissen 13 Standorte, an denen im Herbst gelbe Bändchen zur Ernte alter heimischer Obstsorten einladen. "Biodiversität" nennt es der städtische Klimamanager, der die Projekte koordiniert.

Obstbäume alter Sorten wurden in Illertissen an Gartenbesitzer verschenkt

Total regional ging es dann auch samstags in der örtlichen Baumschule zu, wo 80 alte heimische Hochstämme an Illertisser Gartenbesitzerinnen und -besitzer verschenkt wurden - eine Aktion, zu der die Stadt unlängst aufgerufen hatte. Annette Stölzle hatte die von Fachberater Rudolf Siehler im Landkreis gesammelten Reiser hochgepäppelt und hofft, dass sie im Stadtgebiet innnerhalb von vier Jahren Früchte tragen. Mit dabei wieder Klimamanager und Bauhofleiter, die über die ausgegebenen Obstbäume Buch führten.

Claudia Wagenhuber wohnt in Bellenberg, weswegen sie nachweisen musste, dass der Baum in ihrem Garten in Betlinshausen unterkommt. Gerold Katzler aus Jedesheim war sogar mit Rad und Anhänger gekommen, fürchtete aber keine Transportprobleme auf seinem Rückweg. Aus Au waren Renate und Ines Brunner da. Auch sie schilderten vorab ihren Standort, und dass ihre Apfelernte im Vorjahr ausgefallen war. "Die Idee, unsere Blühwiesen noch um eine alte Sorte zu ergänzen, hat uns sofort gefallen", sagen beide. Mit "Schöner von Gebenhofen" haben sie nun einen robusten Hochstamm mit späten Früchten erhalten.

Annette Stölzle verpasst den Bäumen einen allerersten Schnitt. Foto: Regina Langhans

Vor dem Abtransport der Bäume verpasste Annette Stölzle noch allen den ersten Schnitt, begleitet von dem einen oder anderen fachkundigen Tipp. Hunderte Veredelungen mit Reisern aus nächster Umgebung habe sie vorgenommen, denn es gehe um den Genpool, betont sie. Die Obstplantagen verwendeten etwa 2000 Sorten und würden bei Anfälligkeiten Spritzmittel einsetzen. Alternativ ließe sich auch mit alten resistenten Sorten experimentieren. Ihre Zöglinge sind alle registriert und die neuen Besitzer dürfen gespannt sein auf ganz besonderes Obst, das vielleicht nirgends zu kaufen ist.