Eine Installation macht den Illertisser Marktplatz zum öffentlichen Kunstraum

Plus Am Sonntag wird um 12.30 Uhr die Aktion unter dem Motto „Tragen wir nicht alle eine Maske“ vorgestellt. Die Artefakte bestehen aus besonderen Rohstoffen.

Der Illertisser Marktplatz steht „unter Bobachtung“. Einige Tage schon sehen sich Passantinnen und Passanten kuriosen Blicken ausgesetzt: Sie gehen von Larven und Gesichtern an den Laternenpfosten aus, die Teil einer Installation des Illertisser Kunstzirkels sind. Das Motto lautet „Tragen wir nicht alle eine Maske“, wobei die Objekte aus besonderen Rohstoffen bestehen. Die Aktion wird kommenden Sonntag um 12.30 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Suche nach dem richtigen Ort für ihre „Kunst im öffentlichen Raum“ habe sie auf den Illertisser Marktplatz geführt, erklärt die Vorsitzende Theresia Richter-Numberger. Was sich schlüssig und logisch anhört, sei aber ein Prozess gewesen. „Wir wollten wie in den Vorjahren rund ums Museum der Gartenkultur auf der Jungviehweide künstlerisch tätig werden, doch dort gibt es bereits eine eigene Ausstellung.“