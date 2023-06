Illertissen

Eine Sternstunde mit Hackbrett und Gesang in Illertissen

Plus Melodien aus Film, Pop, Rock und Folklore erklingen in der Schranne. Das Besondere: 25 Musikerinnen und Musiker lassen am Hackbrett die "Sternsaiten" erklingen.

Von Ralph Manhalter

Beim Verlassen der Illertisser Schranne schimmerten die Sterne im Rahmen ihrer Möglichkeiten dann doch noch vom städtischen Himmel. Man ist verführt zu sagen, dies sei das Mindeste, was die Himmelsgestirne angesichts der gut zweistündigen musikalischen Huldigung entgegenzusetzen haben. Doch Natur und Kultur sind zweierlei, spielen miteinander, stehen mitunter in harter Konkurrenz, harmonieren und befruchten sich im besten Fall. Letzteres darf mit gutem Gewissen vom Konzert des Hackbrettorchesters „Gelbe Saiten“ behauptet werden, welches am vergangenen Samstag in der Vöhlinstadt auftrat.

Gertrud Ziesel, Gründungsmitglied und selbst langjährige Musikerin, organisierte diesen Auftritt, zu welchem der Veranstaltungssaal nahezu komplett besetzt war. Unter dem Motto „Sternsaiten“ ging es um nicht mehr oder weniger als eben das: Melodien aus Film, Pop, Rock und Folklore, welche nur in irgendeinem Zusammenhang mit unseren Freunden der Nacht stehen. An die 25 Musikerinnen und Musiker am Hackbrett, ergänzt durch Gitarren, E-Gitarre und Kontrabass, vermittelten das, was man ein Klangerlebnis nennen möchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

