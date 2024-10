Eine Woche voller Bürgerversammlungen in Illertissen

Fünf Tage, fünf Termine. Erstmals finden die Bürgerversammlungen in Illertissen und den vier Ortsteilen in nur einer Woche statt. „Ein Feldversuch“, sagt Bürgermeister Jürgen Eisen. Das neue System solle vor allem die Beschäftigten im Rathaus entlasten. Die Versammlungen stellten für die Stadtverwaltung einen großen Aufwand dar und seien zudem kostspielig. Dieses Jahr wolle man ausprobieren, ob der neue Terminplan Erleichterungen bringt.

Den Auftakt bildet die Bürgerversammlung in der Josef-Weikmann-Halle in Au am Montag, 14. Oktober. Tags darauf geht es weiter im Vereinsheim in Betlinshausen. Am Mittwoch ist die Gemeindehalle in Tiefenbach an der Reihe, am Donnerstag die Gemeindehalle in Jedesheim. Zum Abschluss steht am Freitag die Bürgerversammlung in der Schranne in Illertissen an. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. An allen Abenden folgt auf einen Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters die Diskussion mit der Bürgerschaft. Anfragen und Anträge sollten eine Woche vor den jeweiligen Terminen bei der Stadt schriftlich eingereicht werden. Wie Jürgen Eisen berichtet, drehen sich viele Anliegen um das Thema Verkehr.