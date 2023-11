Lange Einkaufsnacht lädt zum Shoppen im Lichterschein nach Illertissen

Eine lange Einkaufsnacht lockt am Freitag in die Innenstadt. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit viel Action und einer Feuershow.

Zum zweiten Mal nach 2021 veranstaltet die Werbegemeinschaft Illertissen am Freitag, 17. November, die Illertisser Lichternacht. Bis 22 Uhr ist bei der langen Einkaufsnacht in und bei den teilnehmenden Geschäften in der Innenstadt einiges geboten.

Diesmal soll die Veranstaltung deutlich größer werden als vor zwei Jahren. Damals hatten die Corona-Auflagen das Angebot deutlich eingeschränkt. Trotzdem kam die Lichternacht bei den Besucherinnen und Besuchern damals so gut an, dass jetzt bei der Neuauflage mehr Aktionen und Programm geboten werden können. Bis 22 Uhr haben die teilnehmenden Geschäfte von der Hirschkreuzung bis zur Vöhlinstraße für einen Bummel geöffnet.

In Illertissen leuchten mehr als 160 Martinslaternen

Für die besondere Stimmung sorgen die Einzelhändler gemeinsam mit den Kindergärten St. Martin Don Bosco, Regenbogenland und Haus der bunten Worte. Mehr als 160 St. Martins-Laternen haben die Kinder gebastelt, welche die Schaufenster in der Innenstadt an diesem Abend erleuchten werden. Auch das Rathaus und Gebäude am Marktplatz erstrahlen im Lichterschein, eine Event-Firma macht dies möglich. Und um 20 Uhr wird es sogar richtig heiß, wenn Feuerkünstler Raphael Bayer auf dem Marktplatz seine Show "Spiritual Fire" präsentiert.

Bei "Scharfe Spitzen" am Marktplatz greift Karikaturist Jo Brösele im Minutentakt zum Zeichenstift. Und in der Vöhlinstraße bietet der TSV Illertissen mit verschiedenen Aktionen Spiel und Spaß für Kinder. Natürlich kommt auch die Verpflegung mit verschiedenen Ständen und Angeboten an diesem Abend nicht zu kurz. (AZ)