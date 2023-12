Illertissen

Einkaufen in Illertissen: So läuft das Weihnachtsgeschäft

Plus Beschweren wollen sich die Illertisser Händler nicht – auch wenn die Umsätze schon mal besser waren. Im Vergleich zu Ulm und Stuttgart sehen sie sich im Vorteil.

Es gibt immer zwei Gruppen, die sich besonders auf Weihnachten freuen: Diejenigen, die beschenkt werden und diejenigen, die die Geschenke verkaufen. Selten sind die Kassen der Einkaufsgeschäfte voller als in der Vorweihnachtszeit. 505 Euro wollen die Deutschen im Durchschnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben, heißt es in einer Prognose des Statistischen Bundesamts. Doch so wie es derzeit aussieht, ist die Stimmung bei den Konsumenten eher zurückhaltend, das merken auch Händlerinnen und Händler in Illertissen. Sie geben sich mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden – eingekauft wurde trotzdem schon mal mehr. Bei aller Unsicherheit scheint der Standort Illertissen auf gutem Wege zu sein, auch wegen einer geschickten Strategie der Stadt.

Illertisser Händlerin: "Die Geschenke werden kleiner"

Die City-Papeterie ist ein beliebter Anlaufpunkt für Weihnachtsgeschenke. Dort gibt es Schals, Teppiche, Schokolade und viele Gegenstände mit fröhlichen Botschaften. Das Einkaufsverhalten habe sich verändert, sagt Inhaberin Sonja Schrapp, die Kunden würden mehr zögern. "Es wird alles ein bisschen verspätet gekauft, die Geschenke werden kleiner und es wird gespart", berichtet Schrapp. Das spüre sie auch in der Filiale in Weißenhorn. Händlerin Susanne Kränzle-Riedl berichtet dasselbe. In ihrem Geschäft Scharfe Spitzen kaufen Kundinnen und Kunden etwa Gutscheine oder kuschelige Schlafanzüge als Weihnachtsgeschenke. Auch sie sagt: Es wird später und es wird weniger eingekauft. "Die letzten Jahre hatten wir eigentlich immer gut zu tun, dieses Jahr ist es ganz unterschiedlich."

