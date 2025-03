Einsatz am frühen Morgen: Gartenhütte in Au brennt

Am frühen Montagmorgen gegen 5.30 Uhr beobachteten Anwohner des Zeisigweges im Illertisser Stadtteil Au Rauch, der aus ihrer hölzernen Gartenhütte aufstieg. Auf den Notruf hin kamen 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Au und Polizeikräfte zum Einsatzort.

Die Bewohner versuchten zwischenzeitlich, den Schwelbrand an der Gartenhütte zu bekämpfen. Die restlichen Löscharbeiten übernahm die Feuerwehr. An der Gartenhütte entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Vermutlich führten in der Mülltonne entsorgte, heiße Glutreste zu dem Schwelbrand. Menschen kamen nicht zu Schaden. (AZ)