Eisplatte fällt während der Fahrt auf Windschutzscheibe herab

Der Fahrer eines Kleintransporters hatte sein Fahrzeug nicht von Eis befreit, bevor er auf die A7 fuhr. Bei Illertissen löste sich eine Platte und traf ein Auto.

Das Auto eines 43-Jährigen ist auf der Autobahn A7 auf Höhe Illertissen von einer Eisplatte getroffen worden. Laut Angaben der Polizei war der Mann am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Füssen unterwegs, als eine Eisplatte vom Dach des vorausfahrenden Kleintransporters fiel und gegen seine Windschutzscheibe schlug. Der 43-jährige Autofahrer hielt sein Auto im Griff und blieb unverletzt, berichtet die Polizei. Der entstandene Schaden an seinem Auto beträgt in etwa 1000 Euro.

Gegen den 60-jährigen Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, da er seinen Kleintransporter vor Fahrtantritt nicht ausreichend von Schnee und Eis befreit hatte. (AZ)