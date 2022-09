Illertissen/Elbogen

Josef Fackler zieht sich aus dem Freundeskreis Elbogen zurück

Lokal Als langjähriges Vorstandsmitglied organisierte Josef Fackler die Fahrten der Illertisser zu den Goethewanderungen in Elbogen/Loket. Nun übernehmen das andere.

Von Regina Langhans

Nun ist es amtlich: Josef Fackler übernimmt im Freundeskreis Illertissen–Elbogen/Loket keine Aufgaben mehr. Die Corona-Pandemie hat Zusammenkünfte verzögert oder ausfallen lassen und Lösungsfindungen verschoben, sodass sich noch zeigen wird, wie der Kreis künftig tätig sein wird. Eines ist aber schon sichtbar: Die Fahrt zur traditionellen Goethewanderung in die tschechische Partnerstadt haben heuer erstmals andere vorbereitet. Statt in der von Fackler organisierten Reisegesellschaft ist die Gruppe aus Illertissen in ihren Privatautos aufgebrochen. Anmeldungen und das Kontaktherstellen liefen über die Stadt Illertissen. Die 13. Auflage des deutsch-tschechischen Treffens an diesem Wochenende findet erstmals ohne den inzwischen 84-Jährigen statt.

