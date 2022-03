Elektrogeräte aus Gartenhaus in Illertissen gestohlen

Unbekannte haben verschiedene Elektrogeräte aus einem Gartenhaus in Illertissen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte aus einer Gartenhütte in der Elbogener Straße in Illertissen einen Beamer, ein Laptop und einen Heizstrahler entwendet. Wie der oder die Täter in das Gartenhaus gelangten, ist noch ungeklärt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)