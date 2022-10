Elektroherd löst Feuerwehreinsatz in Seniorenheim aus

Beim Putzen in einem Illertisser Seniorenheim stellten Reinigungskräfte versehentlich den Herd an. Die darauf liegenden Gegenstände begannen zu kokeln.

Die Feuerwehr Illertissen ist am Donnerstagabend ausgerückt. Grund dafür war nach Angaben der Polizei eine starke Rauchentwicklung im Seniorenheim in der Hans-Nägele-Straße. Beim Putzen stellten Reinigungskräfte versehentlich den Elektroherd in einer Küche an. Die darauf liegenden Gegenstände begannen zu kokeln. Flammen entstanden aber nicht.

Die 15 Einsatzkräfte brachten den Rauch schnell unter Kontrolle und lüfteten das Gebäude mit Ventilatoren. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. (AZ)