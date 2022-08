Illertissen

Elisabeth Dilger trägt wieder "olympisches Blau" wie vor 50 Jahren

Elisabeth Dilger aus Illertissen hilft als Freiwillige bei den European Championships in München. Die hellblauen Uniformen erinnern an die Farben der Olympischen Sommerspiele 1972.

Von Regina Langhans

Damals als Hostess, heute als Volunteer: 50 Jahre nach den olympischen Sommerspielen 1972 in München trägt die gebürtige Illertisserin Elisabeth Dilger wieder "olympisches Hellblau". Die sportbegeisterte 74-Jährige verbringt heute ihren ersten von insgesamt sechs Tagen als Volunteer bei den European Championships in München. Die europäischen Meisterschaften dauern vom 11. bis 21. August. Dilger durchlebt schon jetzt ein spannendes Hin und Her zwischen Erinnerungen, Wiedersehen und einer neuen Aufgabe am alten Einsatzort.

