Endlich ist es so weit: Der Weihnachtsmarkt Illertissen ist eröffnet

An den Ständen auf dem Schrannenplatz herrschte bereits bei der Eröffnung am Freitagabend reger Betrieb.

Zwei lange Jahre mussten die Illertisser auf ihren Weihnachtsmarkt verzichten. Umso größer war die Freude, dass der Budenzauber auf dem Schrannenplatz am Freitag endlich wieder beginnen konnte. Spätestens bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch Bürgermeister Jürgen Eisen und die Rottumtaler Alphornbläser kehrte vorweihnachtliche Stimmung in der Stadt ein. An den Ständen, die zwischen Schranne, Rathaus und Adler-Gebäude aufgebaut sind, herrschte bereits am frühen Abend reger Betrieb, trotz des leichten Nieselregens strömten die Besucher durch das Weihnachtsmarkt-Tor auf den Schrannenplatz.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am ersten und zweiten Adventswochenende jeweils Freitag von 16 bis 20.30 Uhr, Samstag von 15 bis 20.30 Uhr und Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr. Zusätzlich ist am Sonntag, 27. November, von 12 bis 17 Uhr verkaufsoffener Sonntag in den Geschäften der Innenstadt.