Illertissen

Endlich wieder Fasching: Kinder begeistern sich für gebrauchte Kostüme

Konstantin will dieses Jahr an Fasching als Tiger gehen und Sebastian sich mit Königsmantel und Goldkette verkleiden.

Plus Beim Secondhand-Faschingsmarkt in Illertissen sind die Regale schnell leer: Der Bedarf an gebrauchten Fasnachtsartikeln ist vor allem nach Corona groß.

Ungefähr alles, was das Herz der närrischen Kundschaft begehrt, schien der Secondhand-Fasnachtsmarkt im Pfarrheim St. Martin in Illertissen bieten zu können. Die Veranstaltung der "Aktion Hoffnung" zugunsten von Aids-Waisen war nach mehr als zehn Jahren zwar kein Geheimtipp mehr, doch mit dem Ausfallen der närrischen Zeit hatte auch der Kostümverkauf pandemiebedingt zwei Jahre nicht stattgefunden. Nun wollten sich viele neu ausstaffieren.

