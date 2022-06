Entenfamilie auf Abwegen beschäftigt die Feuerwehr in Illertissen

Lokal Mit sieben Küken war eine Entenmutter in Illertissen unterwegs – ein nicht ganz ungefährlicher Ausflug. Die Rettungsaktion fand ein gutes Ende im Mühlbach.

Eine „Kleintierrettung“ der besonderen Art hielt mehrere Aktive der Feuerwehr Illertissen am Montagnachmittag auf Trab: Die Einsatzkräfte kümmerten sich um eine Entenfamilie auf Abwegen