Illertissen

vor 19 Min.

Er ist der neue Herr der Zahlen in Illertissen

Plus Andre Lassen hat seinen Job als Kämmerer im Rathaus Illertissen angetreten. Die erste große Aufgabe liegt quasi schon auf seinem Schreibtisch.

Von Rebekka Jakob

Es ist einer der wichtigsten Jobs im Rathaus: Kämmerinnen und Kämmerer müssen die Finanzen der Stadt im Blick haben und dafür Sorgen, dass Wünsche und Ideen auch finanziert werden können. Im Rathaus Illertissen gibt es jetzt einen neuen Herrn der Zahlen: Andre Lassen hat am 1. September die Aufgabe des Kämmerers übernommen. Für seine Arbeit bringt er viel Erfahrung mit: Zwölf Jahre lang war er nämlich für die Finanzen der Gemeinde Elchingen zuständig.

Andre Lassen stammt aus Illerrieden und wohnt bereits seit vielen Jahren in Illertissen - dass er jetzt hier arbeiten kann, sieht er als großen Vorteil. "Als Bürger dieser Stadt bin ich hier ja auch viel unterwegs und freue mich, wenn ich an großen Projekten wie der aktuell laufenden Adler-Sanierung, der Umgestaltung des Rathaus-Areals oder den Schlossgärten mitwirken kann." Dazu kommt ein großer zeitlicher Vorteil, denn im Vergleich zu seiner früheren Arbeit hat der Kämmerer jetzt eine ganze Stunde Fahrzeit am Tag weniger - Zeit, die er mit seinen drei Kindern verbringen kann. Was der Papa als Kämmerer so macht, könnten diese zwar in ihrem jungen Alter noch nicht so ganz verstehen. "Aber weil ich jetzt hier in Illertissen arbeite, kann ich ihnen zumindest mal zeigen, wo ich arbeite."

