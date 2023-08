Illertissen

Erneut brutale Prügelattacke am Weiher: 30-Jähriger wird schwer verletzt

Ein 30-Jähriger hat durch eine brutale Attacke am Illertisser Weiher massive Verletzungen an Gesicht und Körper erlitten.

Hilferufe schrecken in der Nacht Anwohner am Weiher in Illertissen auf. Ein 30-Jähriger muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Mitteilungen über Hilferufe im Bereich der Straße Am Weiher in Illertissen sind in der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr bei der Polizei eingegangen. Eine eintreffende Streife traf dem Polizeibericht zufolge einen 30-Jährigen mit massiven Gesichts- und Körperverletzungen am dortigen Spielplatz an. Bei einer ersten Befragung berichtete der Mann, von mehreren Personen angegriffen, geschlagen und getreten worden zu sein. Die Täter liefen demnach anschließend über die Friedhofstraße in nördliche Richtung davon. Die Polizei leitete nach dem Vorfall in Illertissen eine Fahndung ein Der 30-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte nach eigenen Angaben eine Personengruppe ausfindig machen, die sich zuvor in Tatortnähe aufgehalten hat. Es wird nun geprüft, ob diese Gruppe etwas mit der Tat zu tun hat. Der Geschädigte konnte laut Polizei noch nicht ausführlich vernommen werden. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. Bereits Ende Juni war es am Weiher in Illertissen zu einer brutalen Attacke gekommen. Ein 25-Jähriger war ohne Vorwarnung angegriffen worden. Die Tätergruppe galt bislang als nach wie vor als flüchtig. Verdächtige konnten nach Angaben der Polizei vor wenigen Wochen noch nicht ausfindig gemacht werden. (AZ, jsn)

