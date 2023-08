Illertissen

vor 2 Min.

Erneute Prügelattacke am Weiher: So schätzt die Polizei die Lage dort ein

Plus Zwei Gewalttaten an der nahezu selben Örtlichkeit in Illertissen. Zufall oder Brennpunkt? Die Polizei äußert sich zur Lage - und dem Stand der Ermittlungen.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Massive Verletzungen hat ein 30-Jähriger bei einer Prügelattacke in der Nacht zum Mittwoch am Weiher in Illertissen erlitten. Die Täter flüchteten. Verdächtige konnten bislang aber wohl nicht ermittelt werden. Über den Gesundheitszustand des 30-Jährigen würden derzeit keine neueren Erkenntnisse vorliegen, so eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion.





