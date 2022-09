Ersatztermin: Die Välscher spielen jetzt in der Illertisser Schranne

Im Sommer machte das Wetter dem Open Air auf dem Marktplatz einen Strich durch die Rechnung. Jetzt wird das Konzert zugunsten der Kartei der Not nachgeholt.

Fast alle Konzerte der Reihe "Live im Sperrbezirk" konnten diesen Sommer auf dem Marktplatz in Illertissen stattfinden. Doch ausgerechnet beim Auftritt der Välscher spielte das Wetter nicht mit: Wegen einer Unwetterwarnung wurde der Auftritt Anfang August kurzfristig abgesagt. Nun gibt es einen Nachholtermin - und der Sperrbezirk wird ausnahmsweise in die Historische Schranne verlegt. Am Freitag, 30. September, um 20 Uhr geht es los.

So kann der Konzertabend diesmal garantiert im Trockenen stattfinden, wenn auch die Besucher ganz bestimmt sicher nicht auf dem Trockenen sitzen werden. Denn genau wie beim ursprünglich geplanten Konzerttermin stellen sich beim Auftritt in der Schranne Mitglieder des Stadtrats hinter die Ausschanktheke. Die Einnahmen aus dem Verkauf gehen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Die Välscher holen ihr Konzert in Illertissen nach

Die Välscher liefern dazu den Soundtrack und verpassen Rock-Klassikern ein neues Gewand, verschmelzen auch mal Abba mit AC/DC, schicken Simon&Garfunkel in den Club Robinson, die Beatles in die Bäckerei, jagen die Eagles „d’Alb raa“ und schrecken auch vor deutschem Schlager nicht zurück - allerdings nur mit extra viel Zerre im Gitarrensound. Sie drehen an der Tempo-Schraube und dichten die Texte auf Deutsch um – Ohrwürmer ganz neu interpretiert also. Für die Välscher ist es nicht der erste Auftritt in Illertissen - im verregneten Sommer des vergangenen Jahres war ihr Konzert einer der raren Termine, die tatsächlich stattfinden konnten.

Genau wie bei allen anderen Konzerten von "Live im Sperrbezirk" ist auch beim Nachholtermin in der Schranne der Eintritt frei. Mehrere Tausend Besucher hatten die insgesamt 14 Konzerttermine im Juli und August auf dem Marktplatz in Illertissen besucht. (rjk)