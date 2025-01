Erste Hilfe für Pferde: Illertissen hat jetzt einen Pferdesanitäter

In der linken Hand hält er einen Strick, mit der rechten streicht er am Unterkiefer des Hengstes Largo entlang. Dann hat Armin Zeller die richtige Stelle gefunden. Behutsam, aber bestimmt, drückt er seine Finger in das dunkelbraune Fell. An diesem Punkt im inneren Bereich der Ganasche – dem Teil des Unterkiefers, den Laien womöglich als die Wangen des Pferdes bezeichnen würden – lässt sich Largos Herzschlag gut erfühlen. Mit etwa 30 Schlägen pro Minute ist der Durchschnittspuls eines Pferdes deutlich niedriger als der eines Menschen, weiß Zeller: Seit September ist der Geschäftsführer des Reitsportzentrums Illertissen ausgebildeter Pferdesanitäter.

Sophia Krotter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis