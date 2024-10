Erster Gesundheitstag beim TSV Illertissen

Icon Vergrößern Beim Gesundheitstag des TSV Illertissen wurde auch Pilates praktiziert. Foto: Monika Block Icon Schließen Schließen Beim Gesundheitstag des TSV Illertissen wurde auch Pilates praktiziert. Foto: Monika Block

Kürzlich fand erstmalig ein Gesundheitstag beim TSV Illertissen statt. Gestaltet wurde das Sportprogramm von den Übungsleitern der Reha- , Herz- und Vitalsportabteilung. Circa 60 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit an den verschiedenen Übungsgruppen teilzunehmen. Es wurde Wirbelsäulen-, Beckenbodengymnastik, Pilates, Sport bei Diabetes, Krebs sowie neurologischen Erkrankungen, Herzsport, Lungensport, Walking, Yoga und als Gehirnjogging Schach angeboten. Für die ältere Generation gab es Sitzgymnastik und Sturzprophylaxe. Die neue Boule-Bahn vor der TSV-Halle wurde erstmalig bespielt und sehr gut angenommen. Bewegung ist für jedes Alter wichtig. In einem Kurzvortrag stellte Dr. Ute Löffler, Abteilungsleiterin im Rehasport, die Bedeutung der Faszien dar. Ohne Faszien können Muskeln weder arbeiten noch ihre Form behalten. Faszien sind wichtig für den Stoffwechsel, Kraftübertragung und Weiterleitung von Reizen wie Druck, Stellung, Temperatur oder Schmerzen an das Gehirn. Die Veranstaltung wurde vom BVS (Bayrischen Versehrten Sportbund) Schwaben unterstützt, außerdem nahm Armin Pausewang, Leiter des Rehabilitations – und Behindertensports TV Dillingen, als Vertreter des BVS Schwaben an der Veranstaltung teil. Die Inklusion von Menschen mit Behinderung gelingt sehr gut, dies zeigte sich auch an dem Gesundheitstag. Es war ein freundlicher Umgang, ganz ohne Vorurteile und ein herzliches Miteinander. Auch für das leibliche Wohl wurde sehr gut gesorgt, es gab einen gesunden deftigen oder süßen Teller für jeden Teilnehmer. Unsere Sportangebote können als Vereinsmitglied oder mit ärztlicher Verordnung Rehasport/ Herzsport wahrgenommen werden. Des weiteren werden auch immer wieder Kurse wir Pilates, Beckenboden, Sturzprophylaxe oder Yoga angeboten, die zum Teil von den Krankenkassen bezuschusst werden. Um gesund alt zu werden, ist Bewegung sehr entscheidend. Die Teilnahme an unseren Angeboten macht Spaß und auch die sozialen Kontakte kommen nicht zu kurz.