Es geht voran beim Landratsamt-Standort in Illertissen

Der Mietvertrag für die Außenstelle des Landratsamts in Illertissen ist unterzeichnet. Die Freude ist groß. Auch, weil nicht nur eine Gruppe profitieren soll.

Das Landratsamt wird als neuer Ankermieter in den Sparkassen-Neubau in Illertissen einziehen. Jetzt sind die Pläne offiziell: Oliver Haecker, Vorstandsmitglied der Sparkasse, und Erich Winkler, stellvertretender Landrat, unterzeichneten den Mietvertrag. Diese Angebote sind für die 3700 Quadratmeter große Fläche vorgesehen.

Auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Gelände zwischen Hauptstraße und Ulmer Straße plant die Sparkasse eine komplette Neugestaltung. Das Areal wird, mit Ausnahme des bestehenden Kompetenzcenters, in Gänze überplant. Es entstehen Wohnungen sowie Büro- und Gewerbeflächen. Das Landratsamt wird eine rund 3700 Quadratmeter große Fläche beziehen.

Landratsamt Neu-Ulm bekommt neue Außenstelle in Illertissen

Dort werden circa 70 Arbeitsplätze des Landratsamts entstehen, wie Sparkasse und Kreisverwaltung mitteilen. Diese sollen unter anderem Co-Working-Spaces beinhalten. Zudem sind Sozialräume vorgesehen. Im Erdgeschoss sollen die Kfz-Zulassungsstelle und ein Informationsschalter zentrale Anlaufstellen werden. Dienstleistungen des Jugendamts und Gewerberechts gibt es in Illertissen bereits, am neuen Standort sollen sie ausgeweitet werden. Zudem sind der Mitteilung zufolge Anlaufstellen der Ausländerbehörde, des Gesundheitsamtes und des Veterinärdienstes geplant. Flexible Beratungsangebote und Bürgersprechstunden der Fachbereiche Soziales und Senioren sowie Schule, Kindergarten, Sport und Kultur sollen demnach das Angebot am neuen Standort abrunden.

Das Landratsamt in Neu-Ulm ist sanierungsbedürftig und zu klein, auch in der Kreisstadt selbst werden neue Räume im Venet-Haus angemietet, wo bisher die Wirtschaftsberatung SGP residierte. In Illertissen entstehe ein moderner, barrierefreier und dienstleistungsorientierter Anlaufpunkt, der zahlreiche Leistungen des Landratsamts und Landkreises bündle, betont Vize-Landrat Winkler. Er erhofft sich nicht nur Vorteile für die Bevölkerung, sondern auch für die Kreisverwaltung: "Dadurch kann nicht nur der Bürgerservice vor Ort im Süden des Landkreises ausgebaut werden, sondern auch ein möglicher neuer attraktiver Arbeitsplatz für potenziell neue Mitarbeitende geschaffen werden, denen der Standort Neu-Ulm eventuell zu weit entfernt ist", so Winkler.

Architekten planen schon: Das denkt die Sparkasse über den Einzug der Behörde

Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Armin Brugger bezeichnet die Entscheidung als "ein wirtschafts- und geschäftspolitisches Signal und einen Gewinn für den Standort Illertissen". Vorstandskollege Oliver Haecker findet: "Mit der Unterzeichnung des Mietvertrages ist ein wichtiger Projektschritt erfolgt."

Die ersten Arbeiten für die Umgestaltung des Kompetenzcenters sind bereits angelaufen. Parallel dazu laufen die weiteren Planungsarbeiten seitens des Architektur- und Planungsbüros Weber + Hummel aus Stuttgart. (AZ)