Evakuierung, Deportation, Granateneinschlag: Illertisserin erlebte viele Schicksalsschläge

Barbara Bachmann, die vergangenen Donnerstag im Kreis ihrer Lieben ihren 90. Geburtstag in Illertissen gefeiert hat, hätte Grund zu hadern. Stattdessen genießt sie die Zeit mit ihren beiden Töchtern, vier Enkel- und zwei Urenkelkindern. Die Familie sei ihr das Wichtigste, betont sie und lächelt in die Runde, denn einige sind schon zeitig zum Gratulieren gekommen. All die anderen Ereignisse ihres Lebens nimmt sie als „Schicksal“ hin. Auch, dass sie im Zweiten Weltkrieg durch einen Granateneinschlag in unmittelbarer Nähe fast vollständig ertaubte.

