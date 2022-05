Ex-Bürgermeisterin Marita Kaiser wird Oma und Buchautorin

Plus Marita Kaiser hat das Schreiben entdeckt. In "Pünktchens und Lurchis Abenteuer" erzählt die Illertisserin das Märchen von der Entstehung eines kleinen Menschen.

Dass eine ausgeschiedene Kommunalpolitikerin zur Feder greift, ist nicht ungewöhnlich. Der Anlass dafür und wie ihn Marita Kaiser als Thema verarbeitet, schon eher. Die frühere Illertisser Bürgermeisterin und Kreisrätin hat sich nämlich von ihrer Freude, Oma zu werden, zu einem ungewöhnlichen Märchenbüchlein inspirieren lassen. Es heißt „´"Pünktchens und Lurchis Abenteuer" und eigne sich für Menschen "mit und ohne Biologieunterricht", also Kinder und Erwachsene, wie es die Autorin formuliert. Im Vorspann schreibt sie: "Gewidmet meinen Enkeln und allen glücklichen Müttern und Vätern."