Fahranfängerin rammt Auto auf der Hirschkreuzung

Eine besonders kurze Ausrückzeit brachte die Feuerwehr Illertissen am Donnerstagabend um 21.45 Uhr zustande, als kurz nach dem Ende einer großen Übung der Alarm zu einem Verkehrsunfall einlief. Fahrzeuge und Mannschaft konnten so unverzüglich die Einsatzfahrt antreten. In der Stadtmitte rammte eine Fahranfängerin mit ihrem Wagen beim Abbiegen ein anderes Auto.

Ein Vorfahrtsverstoß auf der als „Hirschkreuzung“ bekannten Kreuzung der Ulmer/Memminger Straße mit der Hauptstraße in der Illertisser Stadtmitte forderte am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von zunächst geschätzten 15.000 Euro.

Verkehrsunfall in Illertissen fordert zwei Leichtverletzte

Wie die Polizei berichtet, kam eine 18-Jährige mit ihrem Auto von der Ulmer Straße her und musste an der roten Ampel warten. Als sie grünes Licht erhielt, fuhr sie in die Kreuzung ein und wollte nach links in die Hauptstraße Richtung Rathaus abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines aus der Memminger Straße entgegenkommenden Fahrzeuges, das bei gleichzeitigem Grün in Geradeaus-Richtung losgefahren war. Dessen Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, aber der Zusammenstoß war unvermeidlich.

Die 18-jährige Fahrerin sowie ihre um ein Jahr jüngere Beifahrerin wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt, weitere Verletzte gab es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Illertissen rückte mit 18 Aktiven an und unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme und der Verkehrslenkung sowie die Aufräumungsarbeiten des Abschleppdienstes, der beide Fahrzeuge bergen musste. Die gesamten Arbeiten zogen sich eine gute Stunde lang hin.