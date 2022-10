Fahrer eines Kleintransporters übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Beim Abbiegen in eine Tankstelle in Illertissen nimmt der Fahrer eines Transporters einen Radfahrer nicht wahr. Der 51-Jährige wird leicht verletzt.

In Illertissen ist am Dienstag ein Radfahrer von einem Kleintransporter angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 56-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen 16 Uhr von der Ulmer Straße nach links in eine Tankstelle abbiegen.

Eine Autofahrerin auf der Gegenspur hielt an, um ihn durchzulassen. Beim Abbiegen übersah der Mann jedoch einen 51-jährigen Fahrradfahrer, der auf der Straße fuhr. Der Kleintransporter stieß mit ihm zusammen. Der Radler wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)