Fahrer geraten in Illertissen in Streit und erstatten beide Anzeige

Ein 48-Jähriger will einen 58-Jährigen zur Rede stellen, weil dieser mitten auf der Straße anhält. Doch plötzlich fährt das Auto los, der Mann wird verletzt.

Zwei Verkehrsteilnehmer sind in Illertissen in eine Auseinandersetzung geraten und haben sich gegenseitig angezeigt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 58-jähriger Autofahrer am Sonntagmittag entlang der Dietenheimer Straße stadteinwärts. Als er auf dem angrenzenden Radweg einen Bekannten sah, wollte er stehen bleiben. Einem nachfolgenden Fahrer eines Kleintransporters gefiel das nicht. Der 48-Jährige hupte, betätigte die Lichthupe und überholte das Auto, dann blieb er vor dem Wagen stehen. Als er den 58-Jährigen zur Rede stellen wollte, fuhr dieser jedoch plötzlich los. Das Auto touchierte das Bein des 48-Jährigen. Der Mann wurde leicht verletzt und rief die Polizei, eine Streife kam an den Unfallort.

Der eine Mann rief die Polizei, der andere fuhr selbst zur Dienststelle in Illertissen

Der andere Mann fuhr währenddessen zur Polizeidienststelle Illertissen. Beide erstatteten eine Anzeige. Vor Ort wurden laut Polizeibericht einige unbeteiligte Zeuginnen und Zeugen auf den Vorfall aufmerksam. Diese sowie weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07303/96510 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)