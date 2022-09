Illertissen

Fahrer hinterlässt 1000 Euro Schaden und begeht Unfallflucht

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Illertissen.

Der Schaden an einem geparkten Kleinbus in Illertissen wurde am Freitagmorgen entdeckt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 17 Uhr, und Freitagmorgen, 6.45 Uhr, hat eine unbekannte Person einen weißen Kleinbus in der Josef-Lumper-Straße in Illertissen angefahren. Hierbei wurde die Stoßstange vorne rechts nicht unerheblich beschädigt, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Fahrzeug war auf Höhe der Hausnummer 1 ordnungsgemäß geparkt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)

