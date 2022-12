Fahrer wird bei Frontalzusammenstoß leicht verletzt

Ein 24 Jahre alter Autofahrer missachtet bei Illertissen die Vorfahrt eines anderen Wagens. Bei dem Unfall entsteht ein Schaden von 25.000 Euro.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Illertissen ist ein 24-jähriger Autofahrer am Freitag leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der junge Mann gegen 14 Uhr auf der Staatsstraße 2018 in Richtung Dietenheim und wollte nach links auf die Abfahrt zur Staatsstraße 2031 abbiegen. Hier missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos und es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Der 24-Jährige verletzte sich hierbei leicht an seiner rechten Hand und wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht. Sein Beifahrer sowie der 37-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro. Die Abfahrt zur St 2031 war für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)