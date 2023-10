Fahrgäste pöbeln nach Musiknacht im Linienbus

Passagiere sind in einem Bus auf der Fahrt von Illertissen nach Jedesheim ausfällig geworden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Fahrgäste haben sich in einem Linienbus, der im Rahmen der Illertisser Musiknacht nach Jedesheim gefahren ist, daneben benommen. Busfahrer wurden beleidigt, einer sogar körperlich angegangen. Das trübt die Bilanz der Polizei etwas, die am Tag danach von einem insgesamt friedlichen Verlauf sprach.

Der Vorfall im Linienbus ereignete sich laut Polizeibericht in der Nacht zum Dienstag um 2.30 Uhr auf der Fahrt vom Illertisser Bahnhof nach Jedesheim. Zunächst brach ein verbaler Streit zwischen den Fahrgästen und dem Busfahrer aus, weil eine Mitfahrerin an ihrer Wohnadresse und nicht an der Bushaltestelle aussteigen wollte. Da dies nicht möglich war, beleidigte eine Frau den Fahrer. Sie war nach Angaben der Polizei etwa 45 bis 50 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, hatte sehr hellblonde, vermutlich gefärbte schulterlange Haare. Als sich andere Fahrgäste in den Zank einmischten, hielt der Bus schließlich außerplanmäßig in der Brunnenstraße an und ließ die Insassen aussteigen.

Ein Zeuge hält den Angreifer vor weiteren Schlägen ab

Ein Mann zeigte einem Begleitbusfahrer den Mittelfinger. Kurz darauf griff er diesen auch noch körperlich an und verletzte ihn. Der Mann soll ungefähr 50 bis 55 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte laut Beschreibung der Polizei graues Haar und einen kurzrasierten, grauen Vollbart, ein gepflegtes Erscheinungsbild sowie sonnengebräunte Haut. Ein Zeuge, der 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein soll, konnte den Angreifer vor weiteren Schlägen abhalten.

In dem Bus saßen insgesamt zwei Männer und vier Frauen als Fahrgäste. Die Illertisser Polizei sucht nun zur Aufklärung des Vorfalls Zeuginnen und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07303/96510 zu melden. (AZ/stz)