Fahrrad vor dem Schulzentrum gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Das Fahrrad war am Stellplatz des Schulzentrums abgestellt. Wer die Tat beobachtet hat oder das Fahrrad entdeckt, kann sich bei der Polizei Illertissen melden.

Über das vergangene Wochenende, zwischen Schulschluss am Freitag und 14.30 Uhr am Sonntag, hat ein Unbekannter ein Fahrrad vom Schulzentrum in der Dietenheimer Straße gestohlen.

Die Besitzerin des Fahrrads hatte ihr grau-blaues Citybike am dortigen Fahrradabstellplatz hinterlassen. Die Polizei Illertissen bittet Zeuginnen und Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)