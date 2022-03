Illertissen

vor 4 Min.

Fahrradfahrer stürzt in Illertissen und stirbt später im Krankenhaus

Am Freitag stürzte ein 84-jähriger Fahrradfahrer in Illertissen. Er verstarb am Sonntag an inneren Verletzungen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Vorfall.

Am vergangenen Freitag gegen 16.35 Uhr ist im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße in Illertissen ein 84-jähriger Fahrradfahrer gestürzt. Wie die Polizei Illertissen berichtet, gab der Mann danach an, aufgrund von zu geringer Geschwindigkeit mit seinem Fahrrad umgekippt zu sein. Zunächst war bei dem 84-Jährigen lediglich eine Verletzung an der Hand ersichtlich. Die Wunde wurde in einem Krankenhaus versorgt. Dort verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand des Seniors rapide. Der Mann starb am Sonntag an inneren Verletzungen, welche ebenfalls bei dem Fahrradsturz entstanden sein dürften. Die Polizei schließt nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Fremdbeteiligung bei dem Unfall aus. Dennoch bittet sie um Hinweise zum Vorfall unter Telefon 07303/9651-0. (AZ)

