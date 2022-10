Fahrradlenker verhaken sich: 58-Jährige wird verletzt

Eine Radfahrerin und ihr Begleiter sind nebeneinander auf dem Radweg unterwegs. Plötzlich schwenkt die Frau nach links.

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Illertissen ist eine 58 Jahre alte Radfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 15.20 Uhr mit ihrem 61-jährigen Begleiter auf dem Radweg von Illertissen in Richtung Betlinshausen unterwegs.

Die beiden Radfahrer fuhren nebeneinander. Die Frau schwenkte dann nach links und die Lenker der Fahrräder verhakten sich. Dadurch kam die Frau zu Fall und verletzte sich dabei an der Schulter. Sie wurde ins Krankenhaus Weißenhorn gebracht. (AZ)