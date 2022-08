Fahrradparkplatz für Schulzentrum Illertissen kostet knapp 1,5 Millionen Euro

Lokal Insgesamt 800 Abstellplätze für Fahrräder sollen entstehen. Schülerinnen und Schüler haben deutlich gemacht, wie wichtig das Fahrrad für ihren Schulweg ist.

1650 Schülerinnen und Schüler haben zuletzt das Schulzentrum Illertissen besucht – und es dürften künftig noch mehr werden, die Mittelschule, Johannes-von-La-Salle-Realschule und Kolleg der Schulbrüder besuchen. Das Fahrrad ist dabei die wichtigste Transportmöglichkeit auf dem Schulweg. Doch die Fahrradparkplätze, die hier zur Verfügung stehen, sind deutlich in die Jahre gekommen. Die Stadt plant jetzt ein umfangreiches neues Konzept – und das wird mit geschätzten Kosten von 1,5 Millionen Euro keine Kleinigkeit.