Fahrt auf Gepäckträger endet im Krankenhaus

Zwei junge Frauen sind in Illertissen vom Fahrrad gestürzt. Der Unfall wäre aus Sicht der Polizei vermeidbar gewesen.

Ein Unfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin hat sich am Samstag um kurz nach 18 Uhr in der Friedhofstraße in Illertissen ereignet. Eine 17-Jährige fuhr dort mit ihrem Pedelec und nahm eine 16-jährige Begleiterin auf dem Gepäckträger mit. Die Mitfahrerin geriet während der Fahrt mit einem Bein in die Speichen des Hinterrads, beide stürzten daraufhin zu Boden. Die Begleiterin verletzte sich leicht am linken Bein im Bereich des Knöchels. Der Unfall wäre aus Sicht der Polizei durchaus vermeidbar gewesen, da die beiden zuvor bereits von Polizisten angehalten und verwarnt worden waren. Die 16-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. (AZ)