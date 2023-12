Fahrzeug hinterlässt Schaden und rote Lackspuren an Zaun

Ein Unbekannter hat einen Zaun in Illertissen angefahren und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat mit seinem Fahrzeug ein Zaunelement in der Bahnhofstraße in Illertissen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, muss der Unfall im Zeitraum zwischen dem vergangenen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 15 Uhr, passiert sein. Dem Schadensbild nach zu urteilen touchierte ein Fahrzeug den Zaun und hinterließ an diesem einen roten Lackabrieb. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 500 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)