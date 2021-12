Fake Shop im Internet: Mann bekommt bestellten Fernseher nicht

Ein Mann ist auf einen sogenannten Fake Shop im Internet hereingefallen und hat eine Menge Geld verloren.

Er wollte im Internet ein Fernsehgerät kaufen und fiel auf einen sogenannten Fake Shop herein: Wegen Betrugs hat am Donnerstag ein 56-Jähriger bei der Polizei in Illertissen Anzeige erstattet. Der Mann überwies den geforderten Betrag von über 330 Euro auf ein Konto in Irland. Den Fernseher erhielt er jedoch nie. Im Internet wird laut Bericht bereits vor dem Fake Shop gewarnt.

Polizei warnt gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit

Die Polizei rät gerade jetzt zur Vorweihnachtszeit bei Online-Einkäufen zur Vorsicht. Der Internetauftritt von solchen Shops ist meistens äußerst professionell. Dennoch hilft unter anderem ein Blick auf das Impressum. Sollte es fehlen, unvollständig sein oder Unregelmäßigkeiten vorweisen, ist Vorsicht geboten. Außerdem sollten vermeintliche Schnäppchen kritisch beäugt werden, so die Beamten. Oft helfen bereits einfache Internetrecherchen mit einer Suchmaschine, um Fake Shops zu erkennen. Auch bei Geldtransfers ins Ausland empfiehlt die Polizei, vorsichtig zu sein. Im Fall des 56-Jährigen sehen die Beamten gerade deshalb wenig Möglichkeiten, die Drahtzieher hinter dem Fake Shop ermitteln zu können. (AZ)