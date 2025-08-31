Fallschirm öffnet sich nicht: 38-Jähriger verletzt sich schwer

Der Fallschirm eines 38-Jährigen hat sich bei einem Sprung über dem Flugplatz Illertissen nicht geöffnet. Auch der Reservefallschirm funktionierte wohl erst nach mehreren Versuchen. Das teilt die Polizei mit.

Zu dem schweren Unfall kam es am Samstagnachmittag. Der 38-Jährige, der laut Polizei als versierter Springer gilt, musste nach dem Unfall per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Reserveschirm habe sich nach dem Ausfall des eigentlichen Schirms wohl erst kurz über dem Boden öffnen lassen. Das habe dem Sportler vermutlich das Leben gerettet, schreibt die Polizei.

Bislang bestünden keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden an den schweren Verletzungen des Mannes. Am Einsatz waren der Rettungsdienst, Notärzte, eine Rettungshubschrauberbesatzung, die Feuerwehr Illertissen, sowie die Polizeiinspektion Illertissen beteiligt. (AZ)