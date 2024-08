Falscher Bankmitarbeiter ruft in Vöhringen an

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag einen Anruf von einem angeblichen Angestellten seiner Hausbank erhalten. Wie die Polizei mitteilt, verwickelte der Anrufer den Mann in ein Gespräch und baute dadurch ein Vertrauensverhältnis auf. Der vermeintliche Bankangestellte wies den 63-jährigen Mann an, seine Bank-App auf dem Handy zu öffnen und sagte ihm dann, dass er das Tageslimit für Überweisungen drastisch erhöhen solle.

Der Angerufene folgte der Anweisung und gab die hierfür erforderliche Pin in seiner App ein. Anschließend führte der gutgläubige Mann eine Echtzeitüberweisung in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags durch. Erst mit einem gewissen Zeitverzug realisierte der 63-Jährige, dass er Opfer einer Betrugsmasche wurde und erstattete daraufhin eine Anzeige bei der Polizei Illertissen. (AZ)