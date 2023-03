Illertissen

Falschfahrer flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

Ein Mann hat die derzeit vorgeschriebene Fahrtrichtung in der Unterrother Straße in Illertissen missachtet. Anschließend hat er versucht, einer Polizeistreife zu entkommen.

Polizisten wollen einen Autofahrer kontrollieren, der sich nicht an die Verkehrsführung in Illertissen hält. Hat er an einem illegalen Rennen teilgenommen?

Weil ein neuer Radweg gebaut wird, ist ein Abschnitt der Unterrother Straße derzeit als Einbahnstraße ausgewiesen. Am Dienstagabend hat die Polizeistreife ein Auto beobachtet, dessen Fahrer die vorgeschriebene Fahrtrichtung missachtete und von der Staatsstraße 2018 in die Unterrother Straße einbog. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und wollten den Wagen kontrollieren. Doch der Autofahrer trat kräftig aufs Gas. Dem Polizeibericht zufolge flüchtete der Fahrer vor der Polizei. Der Wagen war deutlich schneller als erlaubt und entfernte sich über den Tiefenbacher Weg in Richtung Betlinshausen. Als der Flüchtende an einer Engstelle auf den Gegenverkehr warten musste, nutzten die Beamten die Gelegenheit. Sie stoppten das Fahrzeug. Die Polizei hat den Verdacht, dass der 28 Jahre alte Fahrer an einem illegalen Autorennen teilgenommen hatte. Die Beamten nahmen Vorermittlungen auf. Die Polizei Illertissen bittet die Insassen von zwei Autos, sich zu melden In dem Zusammenhang sucht die Illertisser Polizei nach Personen, die wichtige Zeugen des Vorfalls sind und Hinweise geben können. Dem Streifenwagen kamen bei der Verfolgungsjagd an der Baustelle in der Unterrother Straße und im Tiefenbacher Weg zwei Autos entgegen. Die Insassen dieser Wagen werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

