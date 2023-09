Familien-Spiele-Nachmittag in Illertissen

Der jährige Familien-Spiel-Nachmittag in Illertissen findet am Sonntag, 24. September, statt. Die Stadtjugendpflege und der Familienstützpunkt haben gemeinsam mit den Illertisser Vereinen ein buntes Programm für Familien zusammengestellt. Die Familien können von 11 bis 18 Uhr spielen, basteln und Neues kennenlernen: Einradfahren, Schachspielen, Leichtathletik und verschiedene Instrumente zum Beispiel. Besonders in diesem Jahr: Es wird ein Schnuppertraining der Taucher angeboten – hierfür bitte Badesachen mitbringen. Außerdem gibt es eine Teddy-Werkstatt, in der kaputte Teddys repariert werden können. Und wer mag, kann auch das Geschicklichkeitsspiel "Doktor Bibber" ausprobieren. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird berücksichtigt. Die Familien können sich also auf viel Abwechslung und ein vielseitiges Programm freuen. (AZ)