Familienprogramm rund um das Bienenmuseum am Weltbienentag

Auf dem Vöhlinschloss Illertissen sind am 20. Mai besondere Aktionen für Familien geplant.

Zum Weltbienentag am 20. Mai veranstalten das Bayerische Bienenmuseum Illertissen und der Familienstützpunkt Illertissen, Altenstadt, Buch, Oberroth und Unterroth zusammen ein Programm für Kinder und Familien. Angeboten wird eine Bienen-Rallye im Schlossgarten und Bienenmuseum. Zudem gibt es eine Bastelstation im Schlosshof: Es können aus Bienenwachs Kerzen gedreht und kleine duftende Anhänger gestaltet werden.

Die Teilnahme ist am Samstag, 20. Mai, zwischen 13 und 17 Uhr, also zur Öffnungszeit des Museums, jederzeit möglich. Eine Anmeldung zu dem Programm am Weltbienentag ist nicht erforderlich. Es gibt keine Mindest- oder Höchstteilnehmerzahl und keine Teilnahmegebühr. Nähere Informationen beim Bayerischen Bienenmuseum Illertissen, Telefon 0731/7040-42014, kreismuseen@lra.neu-ulm.de, Ansprechpartnerin: Sabine Moser (Landratsamt) oder Familienstützpunkt, Telefon: 0162/9704157, familienstuetzpunkt@illertissen.de, Ansprechpartnerin: Anja Grözinger. (AZ)