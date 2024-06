Illertissen

06:00 Uhr

Fast 900 Stellplätze: Das ist die neue Fahrrad-Abstellanlage am Schulzentrum

Plus Es war höchste Zeit: Die 1,2 Millionen Euro teure Parkfläche am Illertissen Schulzentrum ist fertig. Schüler verraten, welche Strecken sie täglich zurücklegen.

Von Regina Langhans

Einer Stadt wie Illertissen, die Radwege ausbaue, stehe es wohl gut an, auch ihren größten Fahrradabstellplatz zeitgemäß auszustatten, sagte Bürgermeister Jürgen Eisen. Gemeint war das im Laufe langer Jahre unansehnlich gewordene Areal am Schulzentrum Illertissen, das innerhalb von gut zehn Monaten zu einer modernen Fahrradparkfläche umgebaut wurde. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, die Schulleitungen Monika Scherzer (Mittelschule), Stefanie Mayer stellvertretend für Roswitha Nodin (Realschule), Franz Kögel (Gymnasium) und Ehrengäste mit Bürgermeister Jürgen Eisen haben sie offiziell in Betrieb genommen.

Dies geschah mit Sang und Klang seitens schulischer Ensembles sowie verschiedenen Grußworten. Allem voran Bürgermeister Jürgen Eisen, der es "für höchste Zeit" befand, dass die vielen mit dem Fahrrad in die Schule kommenden Jugendlichen ihre Vehikel angemessen abstellen könnten. Die neue Anlage steht Kindern und Lehrern aller drei Schulen zur Verfügung. Sie bietet 625 überdachte, 140 nicht überdachte Stellplätze sowie 102 abschließbare Fahrradboxen an. Insgesamt sind es 867 Stellplätze, die beidseitig zu nutzen und von allen Seiten einsehbar sind. Die Kosten bezifferte der Bürgermeister auf 1,2 Millionen Euro, wobei 80 Prozent gefördert werden. Den verbleibenden Betrag teilen sich Stadt und Schulwerk. Also eine Anschaffung "für richtig viel Geld", sagte Eisen, weshalb er um besonders pfleglichen Umgang mit der Anlage bat. Peter Kosak vom Schulwerk in Augsburg versicherte, dass die Anlage den Schulbrüdern bestimmt gefallen hätte. Er betonte den Umweltgedanken sowie die persönliche Mobilität durch das Rad und wünschte "viel Spaß beim Fahren und Abstellen". Schülersprecher Rudi Wanner von der Johannes-von-La Salle-Realschule dankte im Namen aller Schülerinnen und Schüler für die modernen Anforderungen entsprechenden Fahrradparkplätze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen