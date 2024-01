Illertissen

Fast drei Wochen kein Licht nach Sturmschaden an Straßenbeleuchtung

Plus Der Kundendienst lässt auf sich warten, die Stadt kann die Reparatur nicht übernehmen. Solche Probleme könnten sich nicht nur in Illertissen vermeiden lassen.

Fast drei Wochen lang blieb es im Grüntenweg dunkel. Nach einem Sturm waren die Straßenlaternen, die von Haus zu Haus gespannt sind, ausgegangen. "Das ist doch kein Zustand, ohne Taschenlampe konnte man nicht raus", kritisierte SPD-Stadtrat Kasim Kocakaplan im Illertisser Bauausschuss. Bürgermeister Jürgen Eisen sieht die Stadt außerhalb der Verantwortung – hat aber die Hoffnung auf eine bessere Lösung.

Zuständig sei die LEW, doch das Energieunternehmen habe keinen eigenen Kundendienst, sondern beauftrage grundsätzlich Subunternehmer. Ausgefallen waren die Leuchten kurz vor dem Jahreswechsel. Ein zusätzliches Problem, so Eisen. Einen Notdienst gebe es nämlich auch nicht. Der Bürgermeister nannte im Ausschuss noch eine weitere Herausforderung: Die Stadt habe aus Kostengründen für unterschiedliche Straßen unterschiedliche Lampen angeschafft. Ersatzmaterial werde bei den Lechwerken nicht vorgehalten. Was defekt sei, müsse erst bestellt werden – und die Lieferzeit betrage je nach Modell bis zu acht Wochen. "Wir haben viel Geld gespart, uns mit dem Lampenchaos aber selbst ein Problem geschaffen", folgerte er. Die Stadt selbst könne nicht eingreifen, weil nur Elektriker die Aufgabe übernehmen dürfen. Und die habe man in der Verwaltung nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

